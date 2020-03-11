Москва, , 16:31 — REGNUM Несмотря на то, что цены на нефть упали почти на треть от первоначальной стоимости, снижения цен на бензин в Российской Федерации ожидать не приходится. Причина сохранения высокой стоимости этого вида топлива связана с особенностями регулирования российского рынка бензина, которые разработаны государством и вплоть до настоящего времени позволяли поддерживать относительно стабильное состояние на отечественном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя подкомитета по цифровой экономике организации «Деловая Россия» Ренат Мансуров.

«Правительством РФ еще в 2018 году был запущен механизм стабилизации доходов российских нефтяных компаний — демпфер, составляющий 65−68% расчетной премии, получаемой при продаже топлива на внутреннем или внешнем рынке. Если бензин продается на внутреннем рынке, то нефтяные компании перечисляют часть получаемой премии в государственной бюджет, а если за рубежом цены на бензин выше, чем в России, то государство выплачивает часть в качестве компенсации за сдерживание компаниями цен на внутреннем рынке», — пояснил Мансуров.

Он отметил, что падение цен на нефть приведет к тому, что премия нефтяников на внутреннем рынке значительно вырастет. Но разница в доходах будет передана государству. Соответственно, снижения цен на бензин не произойдет.

«В то же время маловероятен и рост цен на топливо, поскольку правительство в подобных ситуациях предпринимает меры для того, чтобы не допустить катастрофического скачка цен. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что цены на бензин в России останутся прежними, с колебаниями в пределах общей инфляции», — пояснил Мансуров.