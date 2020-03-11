Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020—2021 годах, сообщают 11 марта в пресс-службе ведомства.

Прогноз на 2020 год понижен с прежних $61,25 до $43,3 за баррель, на 2021 год — с $67,53 до $55,36 за баррель.

Напомним, накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило свой прогноз по средней цене на нефть Brent в текущем году с $60 до $40 за баррель.

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