Москва, , 16:09 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР) видит только один шанс победить в нефтяной гонке, в которую Россия включилась из-за нефтедобывающих компаний, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

«Шансы у нас появляются победить в этой нефтяной гонке из-за того, что русский народ будет терпеть. Мы с вами будем терпеть, наши избиратели будут терпеть, а нефтегазовые компании терпеть не будут», — заявил Андрейченко.

Государство пошло на поводу у нефтяных компаний, полагает парламентарий.

«Сейчас цены будут расти, рубль будет падать, из-за коронавируса и так потребление нефтепродуктов уменьшается, мы входим в гонку так или иначе благодаря этим компаниям», — подчеркнул депутат.

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