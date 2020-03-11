Москва, , 16:01 — REGNUM Россия — страна, где всё диктует нефтяное лобби. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

«Мы — единственная страна, где терпится диктат нефтяного лобби», — заявил Коломейцев.

Парламентарий отметил скорость, с которой Госдума принимает законы, необходимые для поддержки сектора экономики.

«Если нефтяному лобби надо, здесь (в Госдуме) могут за один день в трех чтениях принять любой закон», — отметил депутат.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что представители РФ примут участие в мартовском заседании технического комитета (JTC) ОПЕК+.

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