Москва, , 16:00 — REGNUM Лодка нефтяного рынка, как и других рынков финансовых и товарных активов 11 марта продолжает активно раскачиваться, но с затухающими колебаниями, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После роста 10 марта котировок нефти марки Brent на 13,4%, которому предшествовало обвальное падение более, чем на 26% в начале недели, котировки откатываются немногим более 4%. Накануне для достижения сопротивления в $40 не хватило 18 центов, сегодня тестируется поддержка уровня $36.

Рынок по-прежнему ждет понимания в каком состоянии находятся отношения между Россией и Саудовской Аравий. После взаимных уколов (в Москве сообщили о готовности добычу на 200−500 тыс. барр./сутки, в Эр-Рияде первоначально на 300 тыс. барр./сутки) не исключается проведение переговоров.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускает достижение новых договоренностей, в свою очередь в королевстве считают, что без них проведение нового саммита в марте-апреле не имеет смысла.

Впрочем, есть и положительные новости для нефтяного рынка. По оценкам консалтинговой Wood Mackenzie при ценах ниже $40 большинство сланцевиков США ждет банкротство, поэтому правительство США отложило продажу нефти из стратегических резервов, а президент Трамп обсудил ситуацию на рынке с лидером крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке.

Столкнувшийся с проблемами из-за коронавируса Китай сообщил о том, что нарастит покупки сырой нефти. Вдобавок к этому с 10 марта компании обязаны вернуться к привычному режиму работы, поскольку в эпидемии COVID-19 в этой стране наметился перелом, что поддержит спрос.

Несмотря на то, что ситуация в целом остается неоднозначной из-за рисков начала полномасштабной ценовой войны в условиях первого с 2009 года падения потребления нефти в 2020 году на 90 тыс. баррелей (оценки МЭА), у рынка появились хорошие шансы попытаться закрепиться в диапазоне $32−40.

Если поддержка в $36 останется неприступной, то 12 марта можно ожидать новых попыток вернуться к $40. 11 марта до конца дня на настроения рынка способен повлиять доклад минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в 18:30 по мск», — пояснил эксперт.

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