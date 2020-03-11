Москва, , 15:59 — REGNUM Предотвращение падения курса рубля — это прямая обязанность Центрального банка России согласно 75-й статьи Конституции РФ. Об этом 11 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Эксперт отметил, что у ЦБ нет другого способа стабилизации валютного курса рубля, кроме валютных интервенций.

«Центральный банк обязан проводить валютные интервенции, потому, что у ЦБ нет другого способа стабилизации валютного курса рубля. Собственно, десять лет назад, когда ЦБ начал интенсивно накапливать валютные резервы, то это так и объясняли, что это необходимо для того, чтобы поддерживать валютный курс рубля. А потом почему-то про это забыли. В 2012 году, когда [на пост председателя Центробанка Эльвира] Набиуллина пришла, она сказала, что нам не нужны валютные интервенции — рубль отправим в свободное плавание. А это грубейшее нарушение 75-й статьи Конституции Российской Федерации, где чёрным по белому записано о том, что главной задачей ЦБ является защита рубля и обеспечение его стабильности. В двух аспектах — это предотвращение обесценивания рубля на внутреннем рынке и предотвращение падения валютного курса. Я уже несколько лет удивляюсь, почему правоохранительные органы как-то не отреагировали на столь грубое нарушение российской Конституции», — сказал Катасонов.