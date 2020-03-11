Москва, 11 марта 2020, 15:57 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о таможенных пошлинах на вывоз нефти за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Оппозиционный фракции Госдумы — «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР поддержали законопроект, но депутаты «Единой России» выступили против.
Законопроект, предложенный депутатом Госдумы Валерием Гартунгом («Справедливая Россия»), исключает применение понижающего корректирующего коэффициента при определении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Также предполагается возможность установления повышенных вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в случае резкого повышения цен на мировых рынках нефтяного сырья.
Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против законопроекта. Там обратили внимание на позицию Счетной палаты.
Счетная палата отмечает, что законопроектом предусматривается односторонний пересмотр параметров завершения «налогового маневра». Исключение права правительства РФ устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты в размере 60% от текущей ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую сроком на шесть месяцев в случае роста цены на нефть более чем на 15% в течение трех месяцев уменьшит возможность оперативно реагировать на изменение цен на рынке моторного топлива.
Большинство депутатов согласилось с позицией профильного комитета, законопроект отклонен.