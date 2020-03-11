Чебоксары, , 15:51 — REGNUM В Чувашии в 2019 году предпринимательское сообщество «в большей степени» отметило ухудшение социально-экономической ситуации в республике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 11 марта, на заседании регионального правительства уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Рыбаков, отчитываясь о проделанной работе и приводя итоги социологического исследования.

Бизнес-омбудсмен подвёл итоги соцопроса, который был проведён «Бизнес-инкубатором» во всех муниципалитетах по заказу минэкономразвития республики. Всего было опрошено 310 субъектов малого и среднего бизнеса.

«Наиболее значимой проблемой в 2019 году ими определена проблема высоких налогов. На втором месте оказалась проблема сложности процедур оформления патентов и сертификатов, на третьем месте — проблема завышенных процентных ставок по кредитам. Но возможно, эта проблема станет на первом месте в этом году. К сожалению, более 27% пред испытали на себе недостаток покупательского спроса на товары и продукции, что снизило рентабельность из бизнеса», — отметил Александр Рыбаков.

И продолжил:

«Социологическое исследование показало, что предпринимательское сообщество в большей степени не заметило существенных позитивных изменений в социально-экономическом развитии. Напротив, отметило его ухудшение в 2019 году».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на начало 2020 года насчитывалось 45 300 субъектов МСП, что на 1,7% (или на 800 единиц) меньше по сравнению с 2018 годом. Численность работников за год снизилась на 3,5 тыс. человек — до 154,6 тысяч. В то же время общий объём налоговых поступлений от субъектов МСП возрос на 20%.

Напомним, 29 января 2020 года Михаил Игнатьев был снят с поста главы Чувашии в связи с «утратой доверия». В тот же день указом президента России Владимира Путина врио главы Чувашии был назначен Олег Николаев.

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