Чебоксары, 11 марта 2020, 15:51 — REGNUM В Чувашии в 2019 году предпринимательское сообщество «в большей степени» отметило ухудшение социально-экономической ситуации в республике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 11 марта, на заседании регионального правительства уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Рыбаков, отчитываясь о проделанной работе и приводя итоги социологического исследования.
Бизнес-омбудсмен подвёл итоги соцопроса, который был проведён «Бизнес-инкубатором» во всех муниципалитетах по заказу минэкономразвития республики. Всего было опрошено 310 субъектов малого и среднего бизнеса.
И продолжил:
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на начало 2020 года насчитывалось 45 300 субъектов МСП, что на 1,7% (или на 800 единиц) меньше по сравнению с 2018 годом. Численность работников за год снизилась на 3,5 тыс. человек — до 154,6 тысяч. В то же время общий объём налоговых поступлений от субъектов МСП возрос на 20%.
Напомним, 29 января 2020 года Михаил Игнатьев был снят с поста главы Чувашии в связи с «утратой доверия». В тот же день указом президента России Владимира Путина врио главы Чувашии был назначен Олег Николаев.
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