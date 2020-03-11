Москва, , 16:44 — REGNUM Рост акций крупных российских компаний на Московской бирже снова сменился падением, передает корреспондент ИА REGNUM.

В течение дня росли, но теперь падают акции Сбербанка, Роснефти, Новатэка и других российских компаний. Продолжают незначительно расти акции Газпрома (+0,15%), Лукойла (+2,1%), Сургутнефтегаза (+1,51%).

Напомним, с открытием торгов 10 марта акции российских компаний стремительно упали вслед за рублём. Сегодня в начале дня акции плавно росли, однако теперь рост сменился падением.

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