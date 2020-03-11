Симферополь, , 15:48 — REGNUM К началу курортного сезона в Крыму запустят девять пригородных поездов на туристических направлениях. Об этом 11 марта на заседании президиума Госсовета Крыма заявил гендиректор федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.

«Всего мы планируем открыть в 2020 году девять туристических маршрутов, дополнительно к тем, которые были на крымской дороге», — отметил специалист.

По его словам, запланирован запуск маршрутов на курорты западного Крыма из Симферополя и Джанкоя, рейса Симферополь — Солёное озеро, из Феодосии на станции Краснофлотская и Владиславовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Крымом и Краснодарским краем запустили пригородные поезда по маршруту Керчь — Анапа. За выходные дни они перевезли около 700 пассажиров.

Читайте также: Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус