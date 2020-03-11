Симферополь, 11 марта 2020, 15:48 — REGNUM К началу курортного сезона в Крыму запустят девять пригородных поездов на туристических направлениях. Об этом 11 марта на заседании президиума Госсовета Крыма заявил гендиректор федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.
По его словам, запланирован запуск маршрутов на курорты западного Крыма из Симферополя и Джанкоя, рейса Симферополь — Солёное озеро, из Феодосии на станции Краснофлотская и Владиславовка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Крымом и Краснодарским краем запустили пригородные поезда по маршруту Керчь — Анапа. За выходные дни они перевезли около 700 пассажиров.
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