Москва, , 15:47 — REGNUM Ослабление рубля может привести к увеличению цен на бытовую технику и лекарства. Об этом заявил 11 марта журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Он предположил, что ускорение инфляции не превысит 4%, однако важна структура этой инфляции. В зону риска попадают бытовая техника и некоторые виды медикаментов, хотя каких-то фатальных угроз пока не предвидится.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны стать дороже ни при каких обстоятельствах, для этого потребуются дополнительные меры, добавил вице-премьер.

Признаков спада российской экономики нет, многое будет зависеть от наличия или отсутствия второй волны кризиса, сказал Белоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта произошло обрушение нефтяных котировок, на фоне которого значительно снизился курс рубля.

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