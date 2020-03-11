Москва, , 15:30 — REGNUM Продолжающееся падение реальных доходов граждан РФ продолжит увеличивать кредитный пузырь, что, в свою очередь, будет отражаться на сокращении внутреннего потребительского спроса, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогнозы о предстоящем кризисе финансовой системы РФ.

«Во-первых, следует сказать, что если мы посмотрим на нашу финансовую систему с точки зрения каких-то формальных критериев, то выясним, что в ней не все ладно, — сказал Комолов. — В частности мы видим, что убытки крупных российских банков уже два года фактически покрываются Банком России за счет общественных средств. Во-вторых, возникает проблема закредитованности населения. Уже 18 трлн рублей составляет долг домохозяйств перед банками. Это, конечно, сильно меньше, чем в тех же США. Однако структура нашего долга сильно отличается от американской. У них основу долга составляет ипотека. А у нас долги по ипотеке только 30%, а 70% — это кредиты на повседневные нужды».

Кредит в РФ, как пояснил экономист, играет другую роль и фактически компенсирует падающие реальные доходы населения. И проблема долга, по мнению Комолова, еще проявит себя, когда продолжающееся падение реальных доходов будет увеличивать кредитный пузырь и все в большей степени давить на внутренний потребительский спрос.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что финансовая система РФ оказалась не такой стабильной, как считалось, и продемонстрировала серьёзную зависимость от международных потрясений.