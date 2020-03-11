Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Южнокорейская звукозаписывающая и развлекательная компания Big Hit Entertainment, под «крылом» которой находится группа BTS, вошла в топ-50 самых инновационных компаний мира 2020 года по версии американского ежемесячного делового журнала Fast Company, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания занимает четвертое место в списке.

Отмечается, что компания заняла четвертое место в списке благодаря двум приложениям, созданными представленным дочерней компанией Big Hit Entertainment в июне прошлого года. Речь идет о приложении электронной коммерции Weverse Shop (ранее Weply) и приложении для общения фанатов и звезд Weverse.

В топ-3 вошли Snap, Microsoft и Tesla.

Топ-50 самых инновационных компаний мира (World's Most Innovative Companies of 2020) — ежегодный список Fast Company, в который входят компании, которые оказывают наиболее глубокое влияние на культуру и индустрию.