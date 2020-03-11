Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Базовый авиаперевозчик международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) отменил рейсы в Тель-Авив из-за коронавирусной инфекции. Пассажирам, которые приобрели билеты, предлагают изменить дату вылета, либо вернуть билеты. Деньги за посадочные талоны будут выплачены в полном объёме. Об этом ИА REGNUM сообщили в авиакомпании 11 марта.

«Авиакомпания приостанавливает полеты из Ростова-на-Дону в Тель-Авив с 19 марта по 26 апреля 2020 года в связи с введением режима домашнего карантина правительством Израиля», — говорится в сообщении.

Напомним, что число инфицированных новым коронавирусом в Израиле достигло полусотни, в связи с чем власти приняли экстренные меры. В частности правительство Израиля 12 марта закрывает границы для всех туристов, которые, в случае необходимости, не смогут провести 14-дневный карантин не в отеле.

ИА REGNUM ранее сообщало, что финский авиаперевозчик Finnair отменил десятки рейсов из-за эпидемии коронавирусной инфекции.