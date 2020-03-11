Москва, , 15:24 — REGNUM Цены на бензин в России не подешевеют из-за обвала цен на нефть. Об этом сообщил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM экономист, профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Цены на бензин не будут падать. У нас принцип ниппеля: то есть они могут только расти, но не падать, если только не вмешается президент», — сказал он.

Эксперт напомнил, что «пару раз» президент действительно вмешивался в ситуацию.

«У нас такие механизмы, ничего тут не поделаешь», — отметил экономист.