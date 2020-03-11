Салехард, , 15:23 — REGNUM Четыре региона из шести в Уральском федеральном округе вошли в десятку субъектов России, где больше всего работников с официальной зарплатой свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на ответ Росстата.

В Уральском федеральном округе более всего работников-миллионеров наблюдается в Тюменской области — 311 человек, в Свердловской области — 246 человек, и на Ямале — 159 человек, и в Челябинской области — 148 человек.

Согласно статистике, в России за последние три года почти в два раза выросло количество работников-миллионеров. В 2017 году свыше миллиона в месяц в России получали 6 988 человек, в 2019 году — 11 287 человек.