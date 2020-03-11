Москва, , 15:22 — REGNUM В ближайшие три месяца рынку автомобильных перевозок не грозят масштабные изменения, он, как и прежде, будет развиваться поступательно, считает генеральный директор логистической компании «Точка-Точка» Артем Марчук. Об этом он 11 марта заявил ИА REGNUM, комментируя влияние ситуации с падением цен на нефть и курса рубля. «Все игроки займут выжидательную позицию и будут искать отчетливый тренд. На протяжении этого периода планы будут подвержены осторожной корректировке, но с надеждой на то, что все образуется», — отметил Марчук.

«Если задать себе вопрос о том, что будет дальше, то, по моему мнению, существует два варианта развития событий: коррекция в обратную сторону или «заморозка» текущего положения. В первом случае возможен несущественный спад объемов производства, который будет компенсирован до конца года. Во втором случае — согласно общему тренду ВВП, который косвенно связан с инфляцией, снизится грузооборот. Падение курса рубля будет разгонять инфляцию. При самом неблагоприятном раскладе нашу страну может ждать либо стагнация, либо рецессия на 1%», — пояснил эксперт.

По его мнению, сравнивать нынешнюю ситуацию с кризисами 2008 или 2014 годов не совсем корректно. Он напомнил, что в 2008 году был кризис ликвидности в глобальном масштабе, а в 2014 году все началось с нефти, но тогда экономика России была менее подготовленной.

Артем Марчук полагает, что опасаться следует «черного лебедя», которым может стать эффект от распространения коронавируса и ценовая война на нефтяном рынке. Но и в этом случае, по его словам, у экономики РФ есть достаточный запас прочности.

«Есть много факторов, которые свидетельствуют о скорой корректировке: выборы президента США, наступление тепла, дефицит бюджета Саудовской Аравии. По моему мнению, в ближайшие дни мы увидим сигналы к восстановлению нормального положения дел», — добавил эксперт.