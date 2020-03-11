Москва, , 15:05 — REGNUM На калужском автозаводе стартовало производство кроссоверов Mitsubishi Outlander 2020 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус».

Обновленный Outlander получил новую трансмиссию S-AWC. Ранее такая трансмиссия была доступна только в самых дорогих комплектациях GT.

Кроме того, автомобиль оборудован теперь новой мультимедиа с экраном дисплея на 8 дюймов, а также поддержкой Car Play и Android. При этом яркость экрана увеличена на 54%.

Напомним, по итогам февраля 2020 года в России было продано на 9% меньше автомобилей японской марки Mitsubishi по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано на российском авторынке за месяц 3 303 автомобиля.

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