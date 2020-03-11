Москва, , 15:13 — REGNUM Несмотря на выход России из сделки по сокращению добычи нефти с ОПЕК, существенно её нарастить РФ не сможет. Об этом 11 марта заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом российские власти не смогут предпринять какие бы то ни было меры для повышения стоимости нефти.

«Никаких мер. Даже соглашение ОПЕК+ регулирует не цены, а объёмы добычи на определённый период времени», — сказал Пикин.

По его словам, единственное, что остается делать России — делать свою нефтяную промышленность более эффективной. При этом в России истощаются старые и не открываются новые месторождения в необходимом количестве.

«Объёмы добычи в России будут снижаться, причём намного быстрее того, что было прописано в соглашениях. Если мы хотим в середине десятилетия получить цифры не меньше, чем сейчас, то надо стимулировать отрасль, разрабатывать месторождения», — сказал Пикин.

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