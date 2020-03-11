Чебоксары, , 14:53 — REGNUM В Чувашии в 2019 году сократилось число субъектов малого и среднего бизнеса, также упала занятость. При этом предварительно на 20% возросли налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 марта, заявил на заседании регионального правительства бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков.

Отчитываясь о работе в 2019 году, уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашии сообщил о сокращении числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

«На 1 января 2020 фактически осуществляли деятельность 45 300 субъектов МСП. Что составляет 98,3% к показателю прошлого года, то есть уменьшилось на 800 единиц», — сообщил Александр Рыбаков.

Также сократилась занятость в МСП: численность работников за год снизилась на 3,5 тыс. человек — до 154,6 тысяч.

«При этом общий объём налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты всех уровней оценочно составил в 2019 году 19,2 млрд рублей, или 120% к уровню 2018 года», — сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, доля МСП в валовом региональном продукте превышает 30%.