Чебоксары, 11 марта 2020, 14:53 — REGNUM В Чувашии в 2019 году сократилось число субъектов малого и среднего бизнеса, также упала занятость. При этом предварительно на 20% возросли налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 марта, заявил на заседании регионального правительства бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков.
Отчитываясь о работе в 2019 году, уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашии сообщил о сокращении числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Также сократилась занятость в МСП: численность работников за год снизилась на 3,5 тыс. человек — до 154,6 тысяч.
По его словам, доля МСП в валовом региональном продукте превышает 30%.