Москва, , 14:53 — REGNUM Экономических оснований для кризиса финансовой системы в РФ нет, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о близости финансовой системы страны к состоянию кризиса.

«Вопрос очень сложный, так как речь идёт о непонятных критериях. Когда вам неизвестной методикой оценивают неизвестно что, такого рода рассуждения осмыслены только тогда, когда эти люди из десяти случаев чего-то неожиданного угадывали хотя бы пять. Но поскольку про их успехи в прогнозировании ничего неизвестно, по этой причине я склонен относиться к их выводам скептически, — сказал Хазин. — Экономических оснований для кризиса у нас нет. Цена на нефть растёт. Как и следовало ожидать. И соответственно, всё остальное — это бантики и спекуляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что финансовая система РФ оказалась не такой стабильной, как считалось, и продемонстрировала серьёзную зависимость от международных потрясений.