Ставрополь, , 15:00 — REGNUM Владелец единственной в Ставропольском крае улиточной фермы планирует расширить производство за счет строительства новых теплиц. Это, как ожидается, позволит производить не менее 100 тонн улиток в год, сообщили ИА REGNUM 11 марта в управлении по информполитике правительства региона.

Напомним, в 2019 году в рамках экспериментального проекта в Предгорном районе Ставрополья была создана ферма «Улиточный сад» по производству виноградной улитки. Обитает этот вид в Центральной и Южной Европе, а также на побережье Балтийского моря. Для его выращивания на Ставрополье созданы специальные тепличные условия.

По итогам первого сбора урожая планируется получить до 5 тонн мяса улиток — это около 300 тыс. штук. В текущем году также планируется ввоз маточного стада Средиземноморской улитки. Их будут разводить в теплице отдельно от местных особей.

«На новой ферме запланировано строительство теплиц общей площадью 5 тыс. кв. метров. Производительность улиток при запуске всех теплиц на полную мощность превысит 100 тонн в год», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время производители улиток Ставрополья смогут рассчитывать на господдержку, в том числе на получение грантов. В дальнейшем такой вид деятельности, как ожидается, будет обеспечивать рабочие места, налоговые отчисления и производство высококачественного белка.

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