Москва, , 14:55 — REGNUM Риски, что рубль снова резко обесценится, крайне невелики. Вероятнее всего российская валюта на какое-то время «застрянет» в коридоре 68−72 руб./доллар и 79−83 руб./евро. Тем не менее, даже такое удешевление рубля однозначно негативно скажется на ценах на целый ряд товаров и услуг, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя рост цен на товары в условиях ослабления рубля.

«Среди тех, кто пострадает сильней всего, конечно, товары, поставляемые из-за рубежа, или производимые в России, но с высокой долей иностранных комплектующих, компонентов, субстанций и ингредиентов. В первую очередь это лекарства, так как даже в тех, которые делаются в России, доля импортных составляющих доходит до 70% и более.

Повысятся цены на часть продукции легкой промышленности, которая в основном ввозится из-за рубежа — это детская одежда, обувь, часть прочей одежды. Несомненно, вырастут цены на электронику и бытовую технику. Значительная часть этой продукции импортируется. А та, что собирается в России, делается из импортных комплектующих.

Подорожают автомобили. В большей степени те, которые поставляются непосредственно из-за рубежа, чуть менее те, которые собираются у нас (тут степень удорожания будет зависеть от уровня локализации производства), в меньшей степени — отечественные автомобили.

Даже если учесть, что последние собираются в основном их российских узлов и агрегатов, в производстве последних могут использоваться отдельные импортные детали. А самое главное — оборудование для производства автомобилей и их компонентов практически всё импортное. А оно требует обслуживания, ремонта, обновления и т. д. И все это за подорожавшую валюту.

В наименьшей степени может пострадать сельскохозяйственная и пищевая продукция. По значительной части сельхозпродукции Россия уже давно обеспечивает себя сама. Из-за границы поставляются только экзотические фрукты и овощи, такие, как киви, бананы, помело, маракуя и т. д.

Определенным негативным фактором тут является лишь то, что львиная доля оборудования в пищевой промышленности также импортная, а значит её обслуживание и обновление будут теперь обходиться дороже. Тем не менее, рост цен будет существенным или тем более резким.

Большинство производителей и реализаторов продукции имеют существенные запасы, достаточные для того, что какое-то время удерживать цены от резкого взлета и повышение стоимости даже импортной продукции, скорее всего, будет достаточно постепенным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что из-за ослабления рубля в России вырастут цены на многие импортные товары.

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