Москва, , 14:44 — REGNUM По итогам февраля 2020 года на российском авторынке было продано 3159 автомобилей немецкой марки BMW — на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Рейтинг самых продаваемых в России моделей немецкого бренда в феврале 2020 года возглавила модель BMW 5-Серии. Причем продажи этой модели за отчетный период выросли на 15%. В численном выражении это соответствует 586 экземплярам.

На второй строчке этого списка оказался кроссовер BMW X5, чьи продажи выросли на 55%, до 503 единиц. Замыкает тройку лидеров BMW X3. Обладателями этого авто в феврале стали 495 автолюбителей из России (+11,5%).

Четвертое и пятое места занимают соответственно модели BMW X7 (362 шт.) и BMW X4 (338 шт.).

Ранее стало известно об отзыве 35 моделей BMW Gran Coupe в России.

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