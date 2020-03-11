Москва, , 14:53 — REGNUM Участие России в соглашении с ОПЕК об ограничении добычи нефти было сродни «чемодану без ручки». Об это 11 марта заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сделка ОПЕК+ как чемодан без ручки: вроде бы не могли увеличить объёмы добычи, но она позволяла верстать бюджет без дефицита», — сказал Юшков.

По его словам, нужно разделять выгоды от сделки бюджета от выгоды нефтедобывающих компаний.

«Все, что выше 40 долларов за баррель нефти достается государству. Для отдельных компаний может и выгоден отказ от сделки. Но теперь у нас будет дефицитный бюджет и мы используем средства Фонда национального благосостояния», — заявил Юшков.

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