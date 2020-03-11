Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области утвердили программу установки и ввода в эксплуатацию линий уличного освещения до 2022 года, — сообщает Opennov.

За три года освещение планируется установить на 89 участках автодорог Нижегородской области, в том числе в Дзержинске, Кстовском районе, поселке Большое Козино и на подъезде к Володарску.

На 11 участках уличные фонари должны появиться в этом году. Эти отрезки трасс вошли в дорожную сеть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил соответствующие службы приложить все усилия, чтобы в 3,5 раза сократить число погибших в ДТП в регионе.