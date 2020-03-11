Москва, , 14:42 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия готовятся к новому раунду переговоров по сделке об ограничении добычи нефти. Об этом 11 марта заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.

По его словам, сделка ОПЕК+ сорвалась по причине того, что Саудовская Аравия настаивала ещё больше сократить объём добычи. При этом за всю историю картельного соглашения объёмы добычи никогда не были восстановлены — они всегда изменялись лишь в сторону сокращения.

«С российской стороны я думаю каждый последующий шаг сокращения объёма добычи давался всё сложнее. Основной противник сделки — компания Роснефть. И сейчас она смогла пролоббировать свой вариант», — сказал Юшков.

По мнению экспертов, стороны в обозримом будущем вновь сядут за стол переговоров.

«Стороны укрепляют свои позиции, по всей видимости, готовясь к новому раунду переговоров. Саудовская Аравия показывает, что сможет компенсировать падение цены увеличением объемов производства», — заявил Юшков.

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