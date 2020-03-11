Варшава, , 14:28 — REGNUM Коммунальные платежи за сбор и вывоз мусора в Польше растут лавинообразно. Как указывает «Польское радио», почти все муниципалитеты в последние месяцы значительно увеличили плату за сбор мусора, а те, которые этого не сделали, собираются увеличить сборы в ближайшее время.

По данным Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK), рост сборов за вывоз мусора начался в 2017 году, и достиг апогея в январе 2020 года. В 2018—2019 годах более 60% всех муниципалитетов подняли расценки. Наибольший рост отмечен в столичном Мазовецком воеводстве, где в одном из муниципалитетов расценки выросли в три раза.

Сравнение цен в разных городах затруднительно, поскольку разные муниципалитеты используют различные методики расчёта. В большинстве это разделение на частный сектор и многоквартирные дома, также есть разница для семей и одиноких жильцов. В тех местах, где сортировка мусора не является обязательной, тарифы на вывоз несортированных отходов могут быть в два раза выше.

К примеру, в Варшаве жители многоквартирных домов будут платить 65 злотых (17 долларов) в месяц, а если отходы не сегрегированны — в два раза больше. В Белостоке владельцы квартир до 40 квадратных метров будут платить 16 злотых (4,2 доллара) в месяц, квартир площадью 40−80 квадратных метров — 36 злотых (9,5 доллара), а свыше 80 квадратных метров — 45 злотых (11,8 доллара). Аналогичный подход в Гдыне, но расценки там выше.

В Щецине тариф увязан с потреблением воды — жильцы частного дома будут платить 94 злотых (24,7 доллара) в месяц, или 188 злотых (49,4 доллара) без сортировки. Жители многоквартирных домов заплатят 7,50 злотых (2 доллара) за 1 кубометр использованной воды или 15 злотых (4 доллара) за 1 кубометр при отсутствии сортировки.

Есть и исключения. Например, городской совет города Хелм в Люблинском воеводстве постановил, что тариф в 11 злотых (около 3 долларов) в человека, введённый в 2017 году изменяться не будет.

«Хелм обезлюдел, а расходы на коммунальные услуги высоки. Еще одно повышение будет обременять карманы жителей, поэтому мы хотим снизить стоимость жизни в Хелме», — пояснил президент (мэр) города Якуб Банашек.

При этом, по словам министра развития Ядвиги Эмилевич, Польша стала одним из крупнейших импортёров мусора в Европе. Импорт мусора вырос с 150 тысяч тонн в 2015 году до 400 тысяч тонн в 2018—2019 годах, и приносит польскому бюджету до 3 млрд злотых (800 млн долларов) в год. Наибольшее количество мусора поступает из Германии.