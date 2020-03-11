Москва, , 14:20 — REGNUM Китайская автокомпания Haval сертифицировала для России внедорожник H5. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Внедорожник будут выпускать на российском заводе марки под Тулой. Ранее эта модель уже была представлена на авторынке России, но под другим логотипом.

Под капотом Haval H5 устанавливается турбированный двигатель на 2 л мощностью 177 л. с. Агрегатируется он с шестиступенчатой «механикой» и полным приводом. Сообщается, что версия с автоматической трансмиссией выпускаться не будет.

Внутри авто будет круиз-контроль, парктроник с камерой заднего вида, датчики света и дождя, люк в крыше и электрорегулировка для водительского кресла.

Вполне возможно, что в продаже автомобиль появится в России 20 апреля. Цена Haval H5 пока не сообщается.

Ранее стало известно, что компания Haval намерена построить под Тулой еще один завод. На этот раз по производству двигателей.

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