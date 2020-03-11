Курган, 11 марта 2020, 14:10 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о масштабной чистке в регионе от нечистоплотных чиновников правительственной и муниципальных администраций. Пост об этом он опубликовал на своей странице в сети «ВКонтакте».
Глава региона напомнил о мощной господдержке бизнеса в Курганской области по благоустройству и ремонту дорог. Однако кое-кто «по старой привычке пытается снискать на хлеб насущный, как говорят в народе, не нагибаясь», отмечает Шумков.
К губернатору Зауралья обратились коллеги из других регионов с информацией, что к ним обращаются непонятные люди с предложениями на платной основе «сопроводить тот или иной муниципальный контракт, помочь с оформлением господдержки по той или иной форме», ссылаясь на связи.
Также опубликован телефон сотрудника правительства Курганской области, которому необходимо сообщать о подозрительных предложениях «освоить» деньги из бюджета Зауралья.