Курган, , 14:10 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о масштабной чистке в регионе от нечистоплотных чиновников правительственной и муниципальных администраций. Пост об этом он опубликовал на своей странице в сети «ВКонтакте».

Глава региона напомнил о мощной господдержке бизнеса в Курганской области по благоустройству и ремонту дорог. Однако кое-кто «по старой привычке пытается снискать на хлеб насущный, как говорят в народе, не нагибаясь», отмечает Шумков.

К губернатору Зауралья обратились коллеги из других регионов с информацией, что к ним обращаются непонятные люди с предложениями на платной основе «сопроводить тот или иной муниципальный контракт, помочь с оформлением господдержки по той или иной форме», ссылаясь на связи.

«Отдельная просьба — при появлении таковых любителей «костра и солнца» на горизонте сразу обращаться в правоохранительные органы в любой доступной для вас форме», — заявил губернатор Шумков.

Также опубликован телефон сотрудника правительства Курганской области, которому необходимо сообщать о подозрительных предложениях «освоить» деньги из бюджета Зауралья.