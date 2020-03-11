Тбилиси, , 16:20 — REGNUM Законодательный пакет, предусматривающих временную отмену налогов для грузинских предпринимателей, которые занимаются разведением рыбы и морепродуктов, одобрил комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии. Об этом 11 марта сообщает агентство Report.

По данным журналистов, законодательная инициатива одобрена в первом чтении на уровне принципов. Депутаты законопроект приняли единогласно. Освободить предпринимателей от налогов планируется до 2024 года.

«Мы создаем около 2400 тонн продукции аквакультуры, хотя наш потенциал — 30−40 тыс. тонн», — приводятся слова депутата Нино Цилосани, прокомментировавшую инициативу.

Она отметила, что при развитии индустрии разведения морепродуктов в Грузии будет возможно не только частично обеспечить внутренний рынок, но и поставлять продукцию на рынки Европы.