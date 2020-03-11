Москва, , 14:09 — REGNUM Центробанк РФ с 12 марта запускает в обращение памятные монеты двух серий — одну серебряную монету «Памятники архитектуры России» и пять монет из недрагоценных металлов: «Оружие Великой Победы», сообщается не сайте регулятора.

Читайте также: В РФ могут появиться монеты с изображением орденов и медалей времен войны

На серебряной монете номиналом 25 рублей из серии «Памятники архитектуры России» изображён «Свято-Троицкий Аантониево-Сийский монастырь» (Архангельская область). Тираж монеты 1000. штук.

На монетах номиналом 25 рублей из серии «Оружие Великой Победы» изображены: штурмовик Ил-2, истребитель Ла-5, противотанковая пушка образца 1937 года, бомбардировщик Ту-2 и истребитель Як-9. Тираж монет — 1 млн штук каждая.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ предложили выпустить юбилейную коллекцию монет с изображениями орденов и медалей Великой Отечественной войны.

Читайте также: Банк России выпустил в обращение монеты в честь отечественных оружейников