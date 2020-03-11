Пенза, , 14:05 — REGNUM В летний период 2020 года побывать на Черноморском побережье смогут 150 одаренных детей из Пензенской области. На организацию смены из бюджета будет выделено около 7 млн рублей. По данным пресс-службы регионального минобразования, путевку получат школьники от 14 до 17 лет (включительно) — победители и призёры всероссийских и региональных конкурсов за последние три учебных года.

Уже открыт приём заявлений для участия в смене. Документы принимаются до 30 апреля.

Впервые поездка на море для одаренных детей Пензенской области была организована в 2019 году. В лагере «Приморский» прошлым летом отдохнули 150 ребят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2020 году будут действовать два муниципальных загородных детских оздоровительных лагеря — «Строитель» и «Юность», а также четыре лагеря иных форм собственности — «Заря», «Белка», «Сосновый бор», «Солнечная долина».

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