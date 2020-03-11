Нижний Новгород, , 14:02 — REGNUM В Нижнем Новгороде на Гребном канале предлагают построить внесезонный спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком и горнолыжным комплексом, — сообщается в материалах инвесткаталога Корпорации развития Нижегородской области.

Проект комплекса готов, теперь нижегородские власти ищут инвестора. Стоимость проекта — 2,8 млрд руб. Парк аттракционов должен обойтись в 2 млрд рублей, строительство аквапарка — в 300 млн. Предполагается, что срок окупаемости составит около 11 — 13 лет.

Напомним, рядом с Гребным каналом сейчас заканчивается строительство трамплинного комплекса с керамической лыжней разгона. Подрядчик обещает сдать объект до конца апреля 2020 года.

В сентябре 2019 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве области рассматривал проект строительства на Гребном канале спортивной базы Нижегородской школы олимпийского резерва по гребному спортуза 1,8 млрд рублей. Как сообщало ИА «Нижний Новгород», власти города выступили против проекта, «поскольку данная территория уже благоустраивается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».