Москва, 11 марта 2020, 14:01 — REGNUM В связи с понижением курса рубля, ценовые изменения по основным группам товаров в РФ будут небольшими, считает главный инвестиционный стратег компании БКС Максим Шеин. Об этом он заявил 11 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль 10 марта отыграл часть потерь против бивалютной корзины благодаря частичному откату нефтяных цен и отступлению панических настроений в сегменте рисковых активов.
Читайте ранее в этом сюжете: Рубль может «рвануть» в любом направлении