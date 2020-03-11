Москва, , 14:01 — REGNUM В связи с понижением курса рубля, ценовые изменения по основным группам товаров в РФ будут небольшими, считает главный инвестиционный стратег компании БКС Максим Шеин. Об этом он заявил 11 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Эта ситуация не опасная абсолютно, — сказал Шеин. — Такое уже было. И два года назад такой курс рубля уже был, и пять лет назад. Если цены поднимутся, то крайне незначительно. И по основным группам товаров изменение будет небольшое. Особенно если курс отыграет назад очень быстро. Многие бизнесы могут это пережить и не повышать цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль 10 марта отыграл часть потерь против бивалютной корзины благодаря частичному откату нефтяных цен и отступлению панических настроений в сегменте рисковых активов.

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