Варшава, , 14:04 — REGNUM Смягчение условий выплаты кредитов намерен иницировать президент Польши Анджей Дуда на фоне распространения коронавируса. Об этом он написал 11 марта в своём микроблоге в Twitter.

В своём сообщении он указал на негативные последствия для польской экономики, связанные с распространением заболевания. Дуда собирается срочно запустить разработку решений, которые бы смягчили для граждан и предпринимателей условия погашения кредитных обязательств.

«Я рассчитываю на сотрудничество всех учреждений, ответственных за финансовый рынок», — добавил польский лидер.

Отметим, в Польше заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, подтвердилось у 25 человек. У 467 человек вирус пока не подтверждён.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 марта в Польше отменены все массовые мероприятия, также власти объявили о приостановке работы всех образовательных учреждений.

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