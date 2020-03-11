Стокгольм, , 13:59 — REGNUM Уровень безработицы в Швеции в феврале этого года продолжил расти. Согласно новым данным Службы занятости Швеции, темпы сокращения рабочих мест уже стабилизировались. Также ведомство заверило, что новый коронавирус COVID-19 не повлиял на статистику. Об этом 11 марта сообщило шведское агентство Sveriges Radio.

Согласно недавнему отчету Службы занятости, в конце февраля в Швеции 377 тысяч человек были зарегистрированы как безработные. Данная цифра на 28 тысяч человек больше, чем годом ранее. Так, суммарно уровень безработицы увеличился на 0,5 процентных пунктов за один год и составил 7,4%. Это также свидетельствует о том, что сокращение числа рабочих мест продолжалось с прошлого лета 2019 года в течение восьми месяцев подряд.

Осенью прошлого года Служба занятости Швеции зафиксировала увеличение темпов роста безработицы в стране, однако теперь в ведомстве подчеркнули, что ситуация стабилизируется. Действительно, в настоящее время наблюдается некоторое увеличение, но эксперты считают, что этот показатель уже выровнялся.

В то же время в Службе занятости Швеции отметили, что работники становятся безработными на более длительный период времени. Так, согласно отчёту, в феврале этого года 154 тысяч человек были безработными в течение как минимум одного года, что на 10 тысяч больше, чем год назад.