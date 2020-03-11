Киев,
11 марта 2020, 13:53 — REGNUM По итогам января-февраля нынешнего года внешний долг Украины вырос на 61,2 млрд грн, внутренний сократился на 14,8 млрд грн,
Об этом сегодня, 11 марта, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает корреспондент ИА REGNUM.
Специалист отмечает, что на погашение государственного долга за 2 месяца потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% плана на отчетный период, а экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривны по отношению к доллару.
«Но заложение в бюджет курса гривны, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем. Фактический курс гривны в среднем за январь-февраль составил 24 грн за доллар США, а в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 грн», — напоминает чиновник.
Напомним, что в феврале правительство Гончарука своим решением создало долговое агентство — «для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований». Поддержит ли функционирование такой структуры новый кабмин Украины — пока неясно.
Согласно официальным данным, за 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.