Киев, , 13:53 — REGNUM По итогам января-февраля нынешнего года внешний долг Украины вырос на 61,2 млрд грн, внутренний сократился на 14,8 млрд грн, т. е. суммарно долг страны вырос на 46,4 млрд грн (примерно $1,8 млрд).

Об этом сегодня, 11 марта, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Специалист отмечает, что на погашение государственного долга за 2 месяца потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% плана на отчетный период, а экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривны по отношению к доллару.

«Но заложение в бюджет курса гривны, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем. Фактический курс гривны в среднем за январь-февраль составил 24 грн за доллар США, а в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 грн», — напоминает чиновник.

Напомним, что в феврале правительство Гончарука своим решением создало долговое агентство — «для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований». Поддержит ли функционирование такой структуры новый кабмин Украины — пока неясно.

Согласно официальным данным, за 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.