Бишкек, , 13:52 — REGNUM Спрогнозировать, как повлияло на экономику Киргизии распространение коронавирусной инфекции в мире, можно будет только через два месяца. Об этом на пресс-конференции заявил председатель национального банка Толкунбек Абдыгулов, передают киргизстанские СМИ.

По его словам, сейчас можно с уверенностью говорить только о том, что коронавирус стал причиной замедления роста мировой экономики.

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Глава финансового регулятора отметил, что бизнес всегда адаптируется к новым условиям. В качестве примера он привел ситуацию с завозом из других стран товаров, ранее импортировавшихся из Китая.

По мнению руководителя нацбанка Киргизии, «ситуация, вероятнее всего, стабилизируется уже в ближайшее время».

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