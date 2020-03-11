Бишкек, , 13:50 — REGNUM Из-за закрытия Туркменией, Азербайджаном и другими сопредельными странами границы с Ираном, в котором возникла вспышка коронавирусной инфекции, на иранской территории застряли 62 большегрузных машины из Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

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Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что киргизстанские дипломаты смогли убедить власти Азербайджана предоставить транзитный коридор для их вывоза из Ирана.

«Министерство иностранных дел и посольства Киргизии в Баку и в Тегеране держат на контроле вопрос выезда киргизстанских грузоперевозчиков из Ирана, а также их транзитного передвижения по территории Азербайджана», — подчеркивают в МИДе.

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