Москва, , 13:58 — REGNUM Курс доллара на Московской бирже колеблется в районе 71,6 рублей, евро — в районе 81 рубля, предает корреспондент ИА REGNUM.

Курс остается примерно на том же уровне, что и 10 марта.

Напомним, во вторник 10 марта с открытием торгов на Московской бирже резко выросли доллар, евро и фунт стерлингов. Британская валюта после скачка стабилизировалась и стремится к прежнему уровню, а доллар и евро продолжают расти.

11 марта на бирже также началось с подъема курса доллара и евро.

Акции российских компаний после резкого падения постепенно растут.

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