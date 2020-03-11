Москва, , 13:45 — REGNUM В России инвесторов избавят от излишнего давления. Об этом сегодня, 11 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами в резиденции Ново-Огарёво, сообщается на сайте Кремля.

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Президент заверил, что государство будет создавать необходимые условия для работы инвесторов.

«Инвесторов избавят от излишнего давления административных и правоохранительных структур», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла.

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