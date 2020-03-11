Ижевск, , 13:41 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов констатировал, что в республике очень много земли, которая не используется по назначению. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Это непозволительная роскошь для республики. При этом есть районы, например, Алнашский, где обрабатывается буквально каждый квадратный сантиметр», — подчеркнул Бречалов и добавил, что в некоторых районах с каждым годом посевные площади сокращаются. Объём посевных площадей косвенно свидетельствует о размере будущего урожая.

«Это один из главных показателей эффективности глав наших районов», — заключил Бречалов.

ИА REGNUM напоминает, накануне глава Удмуртии поздравил аграриев республики с Днём животноводства. Поздравляя сельхозпроизводителей, он заявил, что объём поддержки отрасли в текущем году составит 1,2 млрд рублей. В 2020 году планируется построить 30 новых молочных ферм и 10 новых помещений шлейфа.