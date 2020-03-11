Абу-Даби, , 13:40 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты в апреле намерены нарастить добычу нефти, заявили 11 марта в государственной компании ADNOC.

Отмечается, что ОАЭ намерена увеличить добычу нефти до уровня 5 млн баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, в январе в стране добывали 3,05 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не пришли к соглашению о продлении или изменении условий сделки по добыче нефти. Затем заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи и скидках на нефть привели к падению цен на нефтяном рынке.

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