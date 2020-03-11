Москва, , 13:42 — REGNUM По итогам февраля 2020 года в России было реализовано 111 тыс. единиц легковых автомобилей (без учета сегмента LCV) — это обеспечило российскому авторынку четвертое место рынков стран Европы. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Первое место в европейском первенстве принадлежит Германии. В этой стране за февраль 2020 года было продано 239 943 авто, что на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Второе место принадлежит Франции, где было реализовано 167 784 машины — на 2,7% меньше, чем год назад.

Третья строчка принадлежит авторынку Италии. Там за отчетный период продажи упали на 8,8%, до 162 793 единиц. Далее следует авторынок России. А замыкает топ-5 Испания, где также наблюдается отрицательная динамика продаж. Всего там было продано 94 620 автомобилей, что на 6% ниже уровня продаж февраля 2019 года.

Напомним, в январе 2020 года российских авторынок занимал лишь пятое место среди авторынков Европы.

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