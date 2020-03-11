Рим, , 13:49 — REGNUM Итальянские семьи и компании получат помощь в размере €25 млрд в условиях чрезвычайной ситуации с распространением коронавируса. Такое решение принято правительством, объявил 11 марта итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Ранее правительство собиралось выделить на поддержку предприятий и граждан €7,5 млрд, однако текущая ситуация потребовала корректив. Это невероятная цифра — €25 млрд, отметил Конте.

Глава правительства пояснил, что средства не будут использованы все сразу, они потребуются «для преодоления трудностей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии заметно увеличилось число смертельных исходов после заражения коронавирусом. По данным на 10 марта от заболевания скончался 631 человек, за сутки число умерших выросло на треть.

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