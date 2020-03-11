Москва, , 13:36 — REGNUM Высокие заработные платы в сфере добычи полезных ископаемых и в финансовой сферах всегда самые высокие, и не только в России, но и в других странах. И последние 10−15 лет ничего не меняется, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» к. э. н Людмила Иванова-Швец, комментируя сферы деятельности с самыми высокими зарплатами.

«Это самые высокодоходные сферы, где есть возможность устанавливать более высокие заработные платы. Но в этих сферах существует достаточно большая дифференциация между начальными и высшими должностями. И высокие средние заработные платы обусловлены очень высокими заработными платами на уровне высшего руководства.

Также никаких изменений не просходит и в сферах с самыми низкими заработными платами. Это сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство. Стоит отметить, что уровень заработных плат в самых высокооплачиваемых сферах почти в 4 раза превышает уровень заработных плат в самых низкооплачиваемых сферах.

Положительным фактом является более быстрый рост заработных плат в самых низкооплачиваемых сферах. Так, заработная плата в сельском хозяйстве за период с 2016 по 2019 год выросла с 8, 4 тыс. руб. до 31,6 тыс. руб., то есть в 3,7 раза. Это очень положительный момент с точки зрения снижения дифференциации между самыми высокоолачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми отраслями экономики.

Как раз в самых высокооплачиваемых отраслях рост совсем незначительный. Также положительным моментом является рост заработных плат в тех сферах, которые играют значительную роль в развитии информационных технологий и цифровизации экономики — сфера информации и связи, научная, техническая и профессиональная деятельность. Уровень зарплат в этих сферах приближается к самым высокооплачиваемым.

В сферах информации и связи, научной, технической и профессиональной сферах рост заработных плат обусловлен повышением спроса на высококвалифицированных специалистов, вниманием со стороны государства — предоставлением грантов, достойного вознаграждения за результаты научно-исследовательской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, самые высокие зарплаты в России получают работники финансовой и страховой сфер. Их средний заработок составил в 2019 году 103 тыс. рублей.

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