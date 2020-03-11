Джакарта, , 13:32 — REGNUM Глава Банка Индонезии Перри Варджийо заявил, что отток иностранного капитала из Индонезии с 25 января по 4 марта 2020 года достиг 40,16 трлн рупий из-за вспышки коронавируса, сообщает Antara.

«С начала года произошел отток капитала, чистый отток в размере 40,16 трлн рупий», — заявил Перри Варджийо, добавив, что особенно это произошло в феврале и марте после распространения коронавируса.

«Глобальные инвесторы не хотят рисковать, потому что они не могут рассчитать риски», — отметил Перри Варджийо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что экономические последствия, вызванные коронавирусом, являются более серьезными по сравнению с глобальным экономическим кризисом 2008 года.