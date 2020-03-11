Киев, , 13:25 — REGNUM Министерство финансов Украины 10 марта отменило очередной плановый аукцион по продаже облигаций (ОВГЗ). Причина — отсутствие спроса, не было подано ни одной заявки, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это тревожный сигнал для гривны, стабильность которой последние два года обеспечивали исключительно иностранные покупатели ОВГЗ. Если побегут, то курс обвалится. Для Нацбанка сдерживание последнего — не забота о стабильности национальной денежной единицы, а вопрос страха перед паникой иностранных вкладчиков», — комментирует ситуацию политический эксперт Валерий Песецкий.

Специалист отмечает, что с учетом того, что большая часть покупок ОВГЗ была в пределах 15−18% годовых в гривне, коридор падения не более 3−4 гривен, то есть курс — 29 грн за доллар (сейчас около 26).

«Именно при нем большая часть держателей ОВГЗ начнет попадать в убыток. Однако сколько нужно будет сжечь золотовалютных резервов Нацбанка для удержания курса, комфортного для иностранных вкладчиков, не знает никто», — подчеркивает Песецкий, добавляя, что ситуацию усугубляет и тот факт, что до конца марта Киев должен выплатить $5,4 млрд по прежним долгам.

ИА REGNUM напоминает, что министерство финансов заявило, что аукцион отменили «в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами». В ведомстве добавили, что все дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком, с учетом конъюнктуры рынка.