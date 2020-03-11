Ново-Огарево, Московская область, , 13:29 — REGNUM Ключевые отрасли российской промышленности могут выйти из кризиса более окрепшими, для этого сейчас есть все шансы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 11 марта, открывая встречу с инвесторами в подмосковном Ново-Огарёво.

Он выразил уверенность, что страна достойно преодолеет турбулентный период. Путин предположил, что инвесторы поддержат его в том, что у основных отраслей экономики есть возможность окрепнуть и подготовиться к дальнейшей серьёзной конкурентной борьбе.

Глава государства указал также, что Центральный банк и правительство в условиях кризиса задействуют достаточно инструментов и ресурсов, чтобы обеспечить стабильность и макроэкономическую устойчивость. В итоге эти усилия положительно скажутся на всей экономике страны.

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